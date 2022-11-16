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20:40, 16 ноября 2022Мир

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в России

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в России Щлядевского
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Александр Поляков / Global Look Press

В МИД России вызвали временного поверенного в делах Польши в России Яцека Щлядевского. Об этом стало известно из опубликованного на сайте Министерства иностранных дел России комментария официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Дипломату было указано на неприемлемое нагнетание в Польше антироссийской истерии вокруг инцидента с падением 15 ноября 2022 года в польском населенном пункте Пшеводуве двух ракет, повлекшего за собой гибель людей», — сказано в публикации.

По словам Захаровой, польская сторона, несмотря на отсутствие на тот момент какой-либо достоверной информации о произошедшем, посчитала нужным вызвать в МИД Польши посла России и устроить из этого политическое шоу.

Щлядевскому указали, что Москва ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом. Представитель МИД также отметила, что российская сторона призвала польские власти не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим.

15 ноября радио ZET сообщило, что две ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув. В результате два человека погибли. В Минобороны России подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. Тем не менее МИД Польши в связи с инцидентом вызвал посла России в республике Сергея Андреева. На следующий день президент Польши Анджей Дуда заявил, что ракета, упавшая на территории страны, принадлежала ПВО Украины. Он также признал, что у Варшавы нет никаких доказательств того, что это была ракета, выпущенная российской стороной. При этом, по словам президента, есть много признаков того, что это была ракета украинской ПВО.

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Виктория Кондратьева
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