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15:07, 17 ноября 2022Интернет и СМИ

Сообщение об уничтожении 80 единиц техники в Джанкое оказалось недостоверным

Информация об уничтожении ВСУ 80 единиц техники в Джанкое оказалась недостоверной
СюжетВзрывы в Белгородской области

Кадр: Telegram-канал «Операция Z»

Сообщение о том, что в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по аэродрому в Джанкое было уничтожено 80 единиц боевой техники, оказалось недостоверным.

В ночь на 17 ноября Telegram-канал Ateo Breaking написал, что ВСУ нанесли удар по Джанкою, уничтожив 80 единиц российской техники. К посту авторы прикрепили видеозапись, на которую попали взрывы, пожар и дым.

На самом деле ролик, опубликованный Telegram-каналом, был снят еще в августе 2022 года в селе Тимоново Белгородской области. Взрывы произошли на складе боеприпасов.

Вечером 16 ноября в Джанкое действительно были слышны взрывы, однако, по официальной информации, в городе сработала система ПВО. Несколько улиц остались без света, но примерно через полчаса электроснабжение было возобновлено.

Информация о том, что ВСУ уничтожили 80 единиц российской боевой техники в аэропорту Джанкоя, распространилась в соцсетях и украинских СМИ. Среди медиа, написавших об этом, — «24 Канал», «Корреспондент.net» и «Стопкор».

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Варвара Кошечкина
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