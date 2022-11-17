Бывшего чемпиона UFC задержали в аэропорту Нью-Йорка

Бывшего чемпиона UFC Адесанью задержали в аэропорту Нью-Йорка из-за металлического кастета

Новозеландского бойца смешанного стиля (MMA) Исраэла Адесанью задержали в аэропорту Нью-Йорка. Об этом сообщает The Mirror.

Как информирует источник, спортсмен был задержан после того, как пытался провезти металлический кастет. «Исраэлю был вручен подарок, который он положил в свой багаж. Когда он был замечен в аэропорту, то быстро избавился от предмета и сотрудничал с властями. Дело было прекращено, и он уже едет домой», — прокомментировал ситуацию представитель Адесанью.

13 ноября Адесанья проиграл бразильцу Алексу Перейре техническим нокаутом в пятом раунде на турнире UFC 281. Таким образом, новозеландец не смог в шестой раз защитить чемпионский пояс и утратил титул.

Адесанья потерпел второе поражение в карьере, всего он провел 25 поединков в профессиональных ММА. Бразилец одержал семь побед в восьми схватках.