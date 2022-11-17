Бразильский футболист заявил о нежелании возвращаться в «Зенит»

Бразильский форвард Юри Алберто заявил, что не хочет возвращаться в «Зенит» из аренды

Футболист «Зенита» Юри Алберто заявил о нежелании возвращаться в российский клуб из аренды в бразильском «Коринтиансе». Об этом он рассказал ESPN.

«Я очень хочу продолжить играть здесь и надеюсь, что это осуществимо. Никогда не ощущал такого единства с клубом за такой короткий срок. Это восхитительно», — сказал бразильский форвард. Он отметил, что решение во многом будет зависеть от руководства петербургской команды.

«Зенит» отдал Алберто в аренду «Коринтиансу» в июне 2022 года. Взамен российская команда получила двух его соотечественников: вратаря Ивана Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Густаво Мантуана.

Алберто выступал за «Зенит» с января 2022 года, его контракт с клубом был рассчитан до конца июня 2027-го. В составе сине-бело-голубых он провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.