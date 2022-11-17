В российском регионе при обрушении стены балкона пострадали два человека

В Краснодаре два человека пострадали при обрушении стены балкона жилого дома

В Краснодарском крае два человека пострадали при обрушении кирпичной стены балкона. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, передает ТАСС.

Предварительно, мужчины упали с балкона третьего этажа на стоящий внизу легковой автомобиль. Это произошло на улице Крылатской, россиян госпитализировали.

После случившегося окружная прокуратура начала проверку.

Ранее балкон обрушился в центральном районе Сочи. От полученных травм 60-летний мужчина, а также женщина умерли на месте, третьего пострадавшего госпитализировали с переломами таза и позвоночника — впоследствии он скончался.

Хозяйка квартиры в Краснодарском крае заявляла, что конструкция была в хорошем состоянии. Женщина рассказала, что она сама выходила на балкон и не заметила никаких дефектов, поэтому информация о том, что хозяева забыли предупредить гостей о шаткости лоджии, не соответствует действительности.