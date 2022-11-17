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16:32, 17 ноября 2022Мир

Блинкен пообещал приехать в Китай в начале 2023 года

Госсекретарь США Блинкен подтвердил, что приедет в Китай в начале 2023 года

Фото: Janine Schmitz / PHOTOTHEK / Globallookpress.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент страны Джо Байден просил его поехать в Китай, визит намечен на начало 2023 года. Об этом пишет Reuters.

Блинкен пообещал посвятить поездку «дальнейшей проработке договоренностей» по развитию встречи Байдена и лидера КНР Си Цзиньпина, состоявшейся на полях G20.

В ходе встречи Байден заявил о необходимости сотрудничества Вашингтона и Пекина в борьбе с мировым экономическим кризисом и изменением климата. Он также подчеркнул важность совместного решения проблем в сфере здравоохранения и продовольственной безопасности.

Также после встречи Си Цзиньпин назвал тайваньский вопрос красной линией в отношениях США и Китая.

Это была первая очная встреча лидеров с момента инаугурации американского президента в 2021 году.

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Виктория Кондратьева
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