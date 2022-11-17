В Роскомнадзоре назвали причину блокировки сайта «Новой газеты»

Роскомнадзор подтвердил блокировку сайтов «Новой газеты» и «Свободного пространства»

В Роскомнадзоре подтвердили блокировку сайтов «Новой газеты» и проекта ее редакции «Свободное пространство» и назвали причину ограничения доступа к ресурсам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители Роскомнадзора рассказали, что сайты «Новой газеты» и «Свободного пространства» были признаны зеркалами заблокированного ранее на постоянной основе сайта «Новой рассказ-газеты». «Доступ к зеркалам ранее заблокированных ресурсов подлежит ограничению в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 5 ноября 2022 года № 1995», — уточнили в ведомстве.

О том, что в России начали ограничивать доступ к сайтам «Новой газеты» и «Свободного пространства», стало известно ранее 17 ноября. Информация об этом появилась в универсальном сервисе Роскомнадзора по проверке блокировок страниц и ресурсов.

Перед этим в Telegram-канале «Новой газеты» было опубликовано сообщение о том, что у части пользователей перестал открываться сайт издания. Также уточнялось, что некоторые читатели столкнулись с проблемами при попытке зайти на сайт «Свободного пространства».

5 сентября Басманный суд Москвы отозвал лицензию средства массовой информации у «Новой газеты» по иску Роскомнадзора. Как объяснили в ведомстве, обращение в суд с иском было связано с тем, что издание не предоставило устав редакции в сроки, установленные законом.

В августе редакцией «Новой газеты» был запущен проект «Свободное пространство». Он является одновременно и медиа, и сервисом, заявили представители издания. «Свободное пространство» представляет собой «открытый конструктор контента, детали которого каждый из читателей собирает для себя сам».

Перед этим Роскомнадзор заблокировал по требованию Генпрокуратуры сайт издания «Новая рассказ-газета», созданного командой «Новой газеты». Доступ к сайту был ограничен по регламенту блокировки порталов с призывами к экстремизму, массовым беспорядкам и участию в незаконных акциях.

В марте сотрудники «Новой газеты» объявили о приостановке работы. Причиной стало получение второго предупреждения от Роскомнадзора за отсутствие маркировки при упоминании некоммерческой организации, признанной иностранным агентом.