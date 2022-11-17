Росгвардейцы задержали четырех военных ВСУ и уничтожили четыре украинских танка

Росгвардейцы обнаружили 400 операторов БПЛА ВСУ и изъяли 50 гранатометов в ЛНР

Росгвардейцы провели за месяц 700 поисковых и разведывательно-поисковых, 400 адресных мероприятий и 1100 задач инженерной разведки в Луганской народной республике (ЛНР). Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии.

По данным ведомства, бойцы спецслужбы обнаружили свыше 400 операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Большую часть из них уничтожила российская артиллерия. Кроме того, росгвардейцы изъяли 14 противотанковых управляемых ракет (ПТУР), около 50 гранатометов и выстрелы к ним, более 3 тысяч артиллерийских и реактивных снарядов, 1 тысячу противотанковых мин, почти 85 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию и наркотические вещества.

Также сотрудники ведомства задержали четырех военных ВСУ и десять человек, причастных к ним, уничтожили четыре танка, шесть минометов и 11 единиц бронетанковой техники.

Ранее стало известно, что росгвардейцы обнаружили за три дня шесть тайников с боеприпасами ВСУ в Херсонской области.