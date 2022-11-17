53-летняя Татьяна Буланова назвала способы выглядеть моложе своих лет

Певица Татьяна Буланова назвала лазеры и инъекции своим секретом сохранения молодости

Российская певица Татьяна Буланова рассказала, что регулярно пользуется услугами косметолога, чтобы сохранить красоту без хирургического вмешательства. Способы выглядеть моложе своих лет она назвала журналисту издания «Телепрограмма».

53-летняя исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что выступает против пластических операций, а секретом сохранения молодости считает инъекционные и лазерные процедуры. По словам Булановой, она каждые полгода старается посещать косметолога, однако иногда ей приходится нарушать установленный врачом график. «Сейчас много работы, а после процедур нужно хотя бы пару-тройку дней не появляться на публике, так как небольшие следы и после лазеров, и после инъекций все же могут быть заметны», — объяснила певица причины пропуска визитов к косметологу.

Помимо этого, артистка подтвердила правдивость информации, что два года назад у нее были проблемы с сосудами. Из-за этого она даже оказалась в больнице с подозрением на инсульт. Сейчас Буланова чувствует себя хорошо, следит за здоровьем и принимает прописанные врачами препараты, чтобы избежать рецидива заболевания.

Ранее Татьяна Буланова сообщила о желании взять очередную ипотеку на покупку квартиры для младшего сына Никиты. Певица отметила, что собирается оформить ипотечный кредит уже в третий раз.