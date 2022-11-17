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19:31, 17 ноября 2022Забота о себе

53-летняя Татьяна Буланова назвала способы выглядеть моложе своих лет

Певица Татьяна Буланова назвала лазеры и инъекции своим секретом сохранения молодости

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Российская певица Татьяна Буланова рассказала, что регулярно пользуется услугами косметолога, чтобы сохранить красоту без хирургического вмешательства. Способы выглядеть моложе своих лет она назвала журналисту издания «Телепрограмма».

53-летняя исполнительница хита «Ясный мой свет» призналась, что выступает против пластических операций, а секретом сохранения молодости считает инъекционные и лазерные процедуры. По словам Булановой, она каждые полгода старается посещать косметолога, однако иногда ей приходится нарушать установленный врачом график. «Сейчас много работы, а после процедур нужно хотя бы пару-тройку дней не появляться на публике, так как небольшие следы и после лазеров, и после инъекций все же могут быть заметны», — объяснила певица причины пропуска визитов к косметологу.

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Помимо этого, артистка подтвердила правдивость информации, что два года назад у нее были проблемы с сосудами. Из-за этого она даже оказалась в больнице с подозрением на инсульт. Сейчас Буланова чувствует себя хорошо, следит за здоровьем и принимает прописанные врачами препараты, чтобы избежать рецидива заболевания.

Ранее Татьяна Буланова сообщила о желании взять очередную ипотеку на покупку квартиры для младшего сына Никиты. Певица отметила, что собирается оформить ипотечный кредит уже в третий раз.

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Наталья Обрядина
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