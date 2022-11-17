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15:11, 17 ноября 2022Россия

Кремль отреагировал на выводы США об ответственности России за инцидент в Польше

Песков не согласился с выводами США об ответственности РФ за ракетный инцидент в Польше

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков не согласился с заявлениями из США о том, что Россия все равно ответственна за падение обломков украинской ракеты С-300 в Польше. Об этом сообщает ТАСС.

Следуя этой логике, можно отматывать ситуацию в обратную сторону, подчеркнул пресс-секретарь главы государства. «Тогда можно прийти к выводу, что если бы не было полного нежелания США, Североатлантического альянса учитывать озабоченности России и нежелания обсуждать с Россией проекты договоров, которые были нами составлены и переданы, то тогда не было бы необходимости и в специальной военной операции», — отреагировал Песков.

Ранее официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон заявила, что Соединенные Штаты возлагают ответственность за падение ракет в Польше на Россию вне зависимости от результатов расследования. Она уточнила, что, по мнению Белого дома, Киев имел и имеет право на самооборону.

В свою очередь, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий подчеркнул, что выводы Совета национальной безопасности США об ответственности России за инцидент с ракетами в Польше находятся за гранью здравого смысла.

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Сергей Истомин
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