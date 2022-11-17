Легионер ЦСКА сравнил футбольную инфраструктуру в России и Европе

Легионер ЦСКА заявил, что Европе не догнать Россию по уровню футбольной инфраструктуры

Сербский полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар сравнил уровень развития футбольной инфраструктуры в России и Европе. Об этом сообщает Metaratings.ru.

Хавбек отметил, что россияне по этому показателю находятся далеко впереди тех стран, где он играл, и их невозможно догнать. «Посмотрите на новые стадионы, базы, спортивные центры. Все сделано, чтобы игроки думали только о футболе. Все для игроков, поэтому футбол на первом месте», — заявил Зделар.

Легионер также назвал Российскую премьер-лигу (РПЛ) очень ровным чемпионатом. «Много больших команд, много дерби, и все команды могут обыграть друг друга», — подчеркнул полузащитник.

Зделар перешел в ЦСКА в июле этого года. Полузащитник на протяжении карьеры выступал за сербские ОФК и «Партизан», а также за греческий «Олимпиакос» и испанскую «Мальорку».