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09:18, 17 ноября 2022Спорт

Медведев потерял шансы на выход в полуфинал итогового турнира ATP

Медведев проиграл Циципасу и потерял шансы на выход в полуфинал итогового турнира ATP

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Россиянин Даниил Медведев потерял шансы на выход в полуфинал итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во втором матче группового этапа Медведев проиграл Стефаносу Циципасу. Встреча длилась 2 часа 21 минуту и завершилась со счетом 6:3, 6:7 (11:13), 7:6 (7:1) в пользу греческого теннисиста.

Для Медведева этот проигрыш стал вторым на турнире. В первом матче он уступил соотечественнику Андрею Рублеву. Встреча завершилась со счетом 6:7, 6:3, 7:6.

Итоговый турнир ATP проходит в итальянском Турине и завершится 20 ноября. Медведев становился победителем соревнований в 2020 году.

Дарья Коршунова
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