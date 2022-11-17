В рекламе жилья в Гонконге заметили отчаяние риелторов

Риелторы в Гонконге стали использовать необычные слоганы в рекламе жилья

Агенты по недвижимости в Гонконге оказались вынуждены использовать необычные слоганы в рекламе жилья, чтобы привлечь покупателей. Отчаяние риелторов на фоне спада рынка недвижимости в городе заметил Bloomberg.

Из-за трудностей в поиске покупателей риелторы стали включать в рекламу драматичные словосочетания. «Рожден не в то время», «Не осталось никаких слез», «Порез глубок, любовь реальна», — говорится в объявлениях. Таким образом агентам удалось привлечь внимание к проблеме в социальных сетях, однако полностью вопрос с продажами не решился.

Рынок жилья в городе находится в трудном положении из-за роста процентных ставок. Одна из них выросла до рекордного уровня впервые с 2008 года. На фоне экономического спада жители стали откладывать покупку недвижимости. В итоге в третьем квартале 2022 года число непроданных новых домов подскочило до самого высокого уровня более чем за 15 лет.

В августе 2022 года из данных Национального бюро статистики (NBS) стало известно, что критическое состояние китайского рынка недвижимости вынудило строительные компании включить «режим выживания». В июле рекордно снизился объем инвестиций в жилищный сектор, а количество новых строек достигло минимума с января-февраля 2013 года.