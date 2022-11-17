Бывший чешский хоккеист пожалел об отсутствии россиян на международных турнирах

Бывший чешский хоккеист Дуда заявил, что России не хватает на международных турнирах

Бывший чешский хоккеист Радек Дуда пожалел об отсутствии сборной России на международных турнирах. Его слова приводит Sport.cz.

«Оставим политику. России в хоккее не хватает, как и Беларуси. Ребята должны играть с лучшими», — заявил Дуда. Он посчитал, что из-за отсутствия россиян стагнирует в том числе и европейский хоккей.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что чемпионат мира потерял уровень из-за отстранения россиян. «Россия это, ну Россия — никуда не денешься. Я думаю, что, как ситуация изменится, наверное, и отношение к этим турнирам будет другое», — поделился он.

В августе в Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации. Федерация отстранила команды от международных турниров в феврале.