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17:29, 17 ноября 2022Спорт

Бывший чешский хоккеист пожалел об отсутствии россиян на международных турнирах

Бывший чешский хоккеист Дуда заявил, что России не хватает на международных турнирах

Фото: Jiri Kolis / Bongarts/ Getty Images

Бывший чешский хоккеист Радек Дуда пожалел об отсутствии сборной России на международных турнирах. Его слова приводит Sport.cz.

«Оставим политику. России в хоккее не хватает, как и Беларуси. Ребята должны играть с лучшими», — заявил Дуда. Он посчитал, что из-за отсутствия россиян стагнирует в том числе и европейский хоккей.

Ранее глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал, что чемпионат мира потерял уровень из-за отстранения россиян. «Россия это, ну Россия — никуда не денешься. Я думаю, что, как ситуация изменится, наверное, и отношение к этим турнирам будет другое», — поделился он.

В августе в Международной федерации хоккея (IIHF) заявили, что сборные России и Белоруссии пропустят следующий сезон во всех турнирах под эгидой организации. Федерация отстранила команды от международных турниров в феврале.

Дарья Коршунова
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