Эстония заявила об отсутствии угрозы безопасности из-за падения ракеты в Польше

Премьер Эстонии Каллас: угрозы безопасности страны из-за падения ракеты в Польше нет

Угрозы безопасности Эстонии в связи с инцидентом с упавшей на польской территории ракетой нет, пишет портал Delfi со ссылкой на заявление премьер-министра республики Каи Каллас.

По словам политика, несмотря на отсутствие итогового отчета о расследовании, имеющаяся информация говорит о том, что это была украинская зенитная ракета С-300. «Она была выпущена во время отражения крупномасштабной ракетной атаки и по ошибке упала на польской территории», — подчеркнула политик. Премьер напомнила, что у границ Эстонии никаких военных действий не ведется. «Поэтому угрозы безопасности Эстонии нет», — добавила она.

Ранее польский лидер Анджей Дуда предположил, что ракета, упавшая на территории страны, вероятно, принадлежит ПВО Украины.

Во вторник, 15 ноября, польское радио ZET рассказало, что две ракеты упали в Люблинском воеводстве Польши в городе Пшеводув на границе с Украиной. В результате инцидента два человека погибли.