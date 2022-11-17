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11:52, 17 ноября 2022Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи

Премьер Украины Шмыгаль сообщил о взрывах на предприятиях и объектах газодобычи
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Reuters

На предприятиях и объектах газодобычи Украины произошли взрывы. Об этом премьер-министр республики Денис Шмыгаль сообщил на Киевском международном экономическом форуме, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, помимо газодобычи, под ударом оказались украинские предприятия в Днепре, в частности — завод ракетно-космической техники «Южмаш».

Ранее сообщалось, что на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Отмечалось, что взрывы, в частности, были слышны в Одесской и Киевской областях, Киеве, а также в Днепре, где после ракетного удара на одном из промышленных предприятий начался сильный пожар.

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Георгий Нестеров
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