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17:06, 17 ноября 2022Мир

Власти Британии заговорили об угрозе мобильников для демократии

The Guardian: спикер Палаты общин Британии Хойл назвал мобильники угрозой демократии

Фото: Jessica Taylor / UK Parliament / Reuters

Спикер Палаты общин Великобритании Линдси Хойл в письме призвал британских депутатов меньше пользоваться мобильными телефонами. Об этом пишет издание The Guardian.

Сообщается, что письмо сопровождалось десятью советами по работе в виртуальном пространстве, которые подготовил Центр национальной компьютерной безопасности Великобритании. Хойл призвал депутатов следовать всем этим пунктам, назвав телефоны британских политиков «золотой жилой» для злоумышленников из враждебных Соединенному Королевству стран.

Парламентарий напомнил про взлом телефона экс-премьера Великобритании Лиз Трасс летом 2022 года, который, по его словам, якобы совершили хакеры из России. Он посоветовал депутатам «в свете последних событий» не брать мобильные телефоны на конфиденциальные встречи, отключить предварительный просмотр сообщений, а также ограничить доступ приложений к микрофону и данным о местоположении.

Хойл добавил, что в случае соблюдения этих рекомендаций «враждебные государства не смогут оказать влияние на демократические процессы в своих экономических, военных или политических интересах».

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Ранее стало известно, что Лиз Трасс в четвертый раз сменила номер телефона. Бывший премьер Великобритании «побледнела», когда узнала новость о взломе.

До этого в Британии призвали провести расследование в связи со взломом телефона Трасс. Уточнялось, что либеральные демократы и Лейбористская партия всерьез обеспокоились сообщениями о роли российской стороны в произошедшем.

Летом 2022 года стало известно о взломе телефона Трасс, в котором Великобритания обвинила российских хакеров. Однако действующий на тот момент премьер-министр страны Борис Джонсон вместе с секретарем Кабмина Саймоном Кейсом скрыли информацию об инциденте.

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Глеб Бажуткин
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