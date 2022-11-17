Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:42, 17 ноября 2022Мир

Суд вынес постановление о компенсациях семьям погибших пассажиров рейса MH17

Суд постановил выплатить компенсации семьям погибших пассажиров рейса MH17 в полном объеме

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Голландский суд вынес постановление о выплатах компенсаций семьям погибших пассажиров малайзийского Boeing 777 рейса MH17, потерпевшего крушение в июле 2014-го. Они получат средства в полном объеме, пишет ТАСС.

Уточняется, что суд оценил полную сумму возмещения ущерба более чем в 16 миллионов евро.

В четверг, 17 ноября, началось заседание Окружного суда Гааги, в ходе которого был зачитан вердикт по делу о крушении воздушного судна. Суд постановил, что Boeing потерпел крушение при запуске ракеты из ЗРК «Бук» с поля под поселком Первомайский.

Виновными в катастрофе Гаагский суд назвал бывшего министра обороны Донецкой народной республики (ДНР) Игоря Гиркина (Стрелкова) и двоих его подчиненных — Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Их заочно приговорили к пожизненному заключению

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной властям ДНР. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Гаагский суд назвал виновных в катастрофе с рейсом MH17 в Донбассе
Бывший капитан МЮ назвал опасность сохранения Роналду в клубе
Россиянки признались в желании поработать слесарями и водителями грузовиков
Зеленский пытался дозвониться до Байдена после инцидента с ракетой в Польше
Внешность российской стюардессы в униформе взволновала иностранцев в сети
Гаагский суд приговорил виновных в катастрофе MH17 к пожизненному заключению
Поседевшая в 16 лет девушка перестала красить волосы и обрела поддержку в сети
Гаагский суд заявил о принадлежности сбившего MH17 ЗРК к российской армии
США призвали Украину быть осторожными с заявлениями после ЧП в Польше
Google обязали разблокировать YouTube-канал НТВ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.