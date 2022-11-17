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16:17, 17 ноября 2022Мир

Премьер Израиля и президент Турции провели первые с 2013 года переговоры

Премьер Израиля Нетаньяху и президент Турции Эрдоган провели первые с 2013 года переговоры
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху созвонился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для проведения первых с 2013 года переговоров. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Комментируя состоявшуюся беседу, представитель израильского премьера уточнил, что представители двух стран договорились о взаимном сотрудничестве для установления новой эры в отношениях между Турцией и Израилем. По его словам, Нетаньяху и Эрдоган также обсудили способы укрепления экономических и дипломатических связей между странами.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху, который уже занимал упомянутую должность с 2009 по 2021 год, в ноябре 2022 года выиграл очередные выборы и вернулся на пост, став 11-м премьером Израиля.

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Варвара Кошечкина
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