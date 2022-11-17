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14:16, 17 ноября 2022Мир

МИД России подтвердил продление зерновой сделки

МИД России подтвердил, что зерновая сделка была автоматически продлена на 120 дней

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Зерновая сделка была автоматически продлена на 120 дней. Эту информацию подтвердили в МИД России, заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Согласно сообщению, содержание документа предусматривает его автоматическое продление в случае отсутствия возражений сторон. Отмечается, что возражений не поступило. «Российская сторона также допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" без каких-либо изменений по срокам и охвату», — указали в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что все вопросы, связанные со снятием ограничений на экспорт российского продовольствия и удобрений, должны быть решены за дальнейшие 120 дней. Отмечается, что дальнейшая задержка поставок нуждающимся странам недопустима.

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«Должно быть также абсолютно ясно, что любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно пресекаться», — предупредили в МИД.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган также подтвердил продление сделки по зерну на 120 дней. «На основе решения, принятого ООН, Турцией, РФ и Украиной, соглашение о черноморском коридоре продлевается с 19 ноября 2022 года на 120 дней», — высказался он.

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Виктория Кондратьева
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