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20:23, 17 ноября 2022Бывший СССР

Лукашенко рассказал о разгоне старого трактора до скорости самолета

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что смог разогнать трактор МТЗ-50 до 280 км/ч

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал журналистам, как в молодости смог разогнать старый трактор МТЗ-50 до скорости 280 км/ч, до скорости самолета. На это обратил внимание Telegram-канал «Милитарист».

«Трактор МТЗ-50 — первый мой опыт был. Можно на любой скорости ехать! Я на нем, честно признаюсь, по кольцевой дороге проехал со скоростью 280 километров в час и испугался, что он может взлететь — самолет взлетает и садится на такой скорости», — заявил президент о личных рекордах разгона сельскохозяйственной техники.

Стоит отметить, что по заводским характеристикам максимально возможная скорость трактора МТЗ-50 «Беларусь» составляет 33 км/ч.

Ранее Лукашенко подарил сотрудникам СМИ из президентского пула по мешку картошки. «Сегодня мешок картошки получили все журналисты и операторы пула, а также руководители СМИ», — написал журналист Игорь Тур.

Алевтина Запольская
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