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13:39, 17 ноября 2022Бывший СССР

На Украине сообщили о разрушении объектов газодобычи

«Нафтогаз Украины» сообщил о разрушении объектов газодобывающей инфраструктуры

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Компания «Нафтогаз Украины» сообщила о разрушении объектов газодобывающей инфраструктуры после массированных ударов. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Уточняется, что пострадали предприятия «Укргаздобычи» на юго-востоке республики: несколько объектов разрушены, другие — получили повреждения разной степени. Помимо этого, по словам председателя правления компании Алексея Чернышева, устанавливается информация о пострадавших.

17 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что на предприятиях и объектах газодобычи Украины произошли взрывы. По его словам, помимо газодобычи, под ударом оказались украинские предприятия в Днепре, в частности — завод ракетно-космической техники «Южмаш».

Также на объектах критической инфраструктуры в Харьковской области произошли взрывы. Об этом сообщил губернатор региона Олег Синегубов. По его словам, ракетные удары были нанесены по Изюмскому району, зафиксированы попадания по критической инфраструктуре. Пострадали три человека, их госпитализировали.

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Варвара Кошечкина
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