Эрдоган рассказал о планах применения ядерного оружия Россией и США

Эрдоган заявил, что Россия и США пока не изучают возможность применения ядерного оружия

Разведывательная национальная служба Турции получила информацию, что Россия и США в настоящее время пока не изучают возможность применения ядерного оружия в случае ухудшения международной безопасности из-за Украины и не имеют подобных планов. Об этом рассказал турецкий президент Раджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu.

«Со ссылкой на информацию спецслужб Турции могу лишь констатировать, что на данный момент инициатива использования [российской и американской] сторонами ядерного оружия не ожидается. Турция в свою очередь стремится к посредничеству в [мирном] диалоге и организации активных встреч», — заявил президент.

Ранее американский адмирал в отставке Майк Маллен говорил, что украинский кризис может перерасти в третью мировую войну в том случае, если одна из сторон конфликта применит ядерное оружие. «Я очень боюсь, что на самом деле, если это оружие появится, мы будем очень близки к третьей мировой войне и войне с Россией», — сказал адмирал.