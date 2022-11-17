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11:49, 17 ноября 2022Ценности

Стилистка обманула российскую блогершу на полмиллиона рублей

Стилистка Эльвира Янковская продала блогерше Валерии Зеленовой подделки люксовых вещей

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Стилистка Эльвира Янковская вновь обманула клиентку почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В полицию обратился адвокат пострадавшей. 31-летняя российская блогерша Валерия Зеленова купила у Янковской вещи люксовых брендов на 475 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что данные предметы роскоши оказались подделками.

Известно, что это не первая махинация со стороны стилистки. В августе популярная блогерша Lerchek (Валерия Чекалина) разместила в соцсетях серию сторис, в которых рассказала, что Янковская полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. В соцсети она показала копии, которые получила от имиджмейкера.

Позже Янковская отреагировала на заявления Чекалиной, написав в социальных сетях, что воздерживается от любых комментариев относительно произошедшего. По ее словам, тогда правоохранительные органы проводили проверку по факту инцидента, а она, в свою очередь, оказывала им необходимую помощь и содействие.

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Мария Винар
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