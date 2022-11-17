Стилистка обманула российскую блогершу на полмиллиона рублей

Стилистка Эльвира Янковская продала блогерше Валерии Зеленовой подделки люксовых вещей

Стилистка Эльвира Янковская вновь обманула клиентку почти на полмиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

В полицию обратился адвокат пострадавшей. 31-летняя российская блогерша Валерия Зеленова купила у Янковской вещи люксовых брендов на 475 тысяч рублей. Впоследствии выяснилось, что данные предметы роскоши оказались подделками.

Известно, что это не первая махинация со стороны стилистки. В августе популярная блогерша Lerchek (Валерия Чекалина) разместила в соцсетях серию сторис, в которых рассказала, что Янковская полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. В соцсети она показала копии, которые получила от имиджмейкера.

Позже Янковская отреагировала на заявления Чекалиной, написав в социальных сетях, что воздерживается от любых комментариев относительно произошедшего. По ее словам, тогда правоохранительные органы проводили проверку по факту инцидента, а она, в свою очередь, оказывала им необходимую помощь и содействие.