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14:55, 17 ноября 2022Россия

В Кремле указали на способность Вашингтона повлиять на Киев

Песков заявил, что Вашингтону под силу повлиять на Киев и сделать его более сговорчивым

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Вашингтону под силу повлиять на Киев и сделать его более сговорчивым. На такую возможность указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС.

Он отметил, что при желании США могут многое сделать для возобновления переговоров России и Украины.

«Этот нужно спрашивать у Вашингтона. Это не может быть вопрос нам», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заинтересованности США в российско-украинских переговорах.

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Представитель Кремля также обратил внимание, что цели России по Украине могут быть достигнуты путем спецоперации или переговоров.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении предложить России публичную форму переговоров.

После этого сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Зеленский относится к переговорному процессу как к балагану.

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Анна Щербакова
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