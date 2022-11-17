В Кремле указали на способность Вашингтона повлиять на Киев

Песков заявил, что Вашингтону под силу повлиять на Киев и сделать его более сговорчивым

Вашингтону под силу повлиять на Киев и сделать его более сговорчивым. На такую возможность указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его комментарий приводит ТАСС.

Он отметил, что при желании США могут многое сделать для возобновления переговоров России и Украины.

«Этот нужно спрашивать у Вашингтона. Это не может быть вопрос нам», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о заинтересованности США в российско-украинских переговорах.

Представитель Кремля также обратил внимание, что цели России по Украине могут быть достигнуты путем спецоперации или переговоров.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил о намерении предложить России публичную форму переговоров.

После этого сенатор от Крыма Сергей Цеков заявил, что Зеленский относится к переговорному процессу как к балагану.