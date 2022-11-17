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12:59, 17 ноября 2022Мир

Идею Киева о публичных переговорах раскритиковали

РИА Новости: идею Киева о публичных переговорах назвали превращением дипломатии в шоу

Фото: Ukraine Presidency / Globallookpress.com

Инициатива Украины о проведении «публичных переговоров» является попыткой превратить дипломатию в телешоу. Об этом сообщил РИА Новости источник в Москве.

«Новая киевская идея "публичных" переговоров, или попытка превратить дипломатию в телешоу, подтверждает несерьезность его намерений», — заявил источник агентства.

Он добавил, что Россия, в отличие от Украины, не меняла позицию о своей открытости к переговорам. По его словам, Киев ведет себя «капризно и непоследовательно», назначая, а потом отменяя переговоры или назначая неадекватные условия их проведения.

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Собеседник РИА Новости также выразил недоумение по поводу заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия посылает сигналы готовности к переговорам. «Непонятно, почему каждое подтверждение неизменности российских подходов трактуется как некие "сигналы"», — подчеркнул он.

Ранее член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков заявил, что предложение Зеленского провести переговоры с Россией в открытом формате свидетельствует о том, что Киев в них не заинтересован, так как предлагает устроить из них балаган.

До этого Зеленский сообщил, что получил сигналы от союзников о желании России проводить прямые переговоры, и предложил публичную форму их проведения.

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Глеб Бажуткин
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