Прокуратура Нидерландов удовлетворена приговором фигурантам по делу о крушении рейса MH17

Обвинительный приговор Гаагского суда трем фигурантам дела о крушении рейса MH17 на востоке Украины в 2014 году удовлетворил прокуратуру Нидерландов. Об этом заявила пресс-секретарь ведомства Брехтье ван де Мосдейк. Ее слова приводит РИА Новости.

Собеседница агентства назвала особенно важным для родственников погибших тот факт, что дело рассматривалось «широко». По мнению Ван де Мосдейк, ценно и то, что суд указал на контроль РФ над ДНР с 2014 года и что ЗРК «Бук», которым, как утверждается, был сбит MH17, принадлежал России.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все 298 человек, находившиеся на борту. Киев сразу обвинил в авиакатастрофе ополченцев. Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. Прокуратура требовала приговорить всех четырех обвиняемых к пожизненному заключению.

17 ноября суд признал россиян Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета. При этом Окружной суд Гааги признал четвертого обвиняемого россиянина Олега Пулатова невиновным и отклонил требование прокуратуры поместить его в тюрьму.

Ранее МИД России указал на изъяны международного расследования крушения MH17, называя его однобоким. В частности, он указал на то, что суд отказался рассматривать вину Киева в трагедии.