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20:14, 17 ноября 2022Среда обитания

Раскрыта стоимость самого дорогого пентхауса в Москве

NF Group: стоимость самого дорогого пентхауса в Москве оценили в 3,3 миллиарда рублей

Фото: Борис Бабанов / РИА Новости

Цена наиболее дорогостоящего нового пентхауса в Москве составила 3,3 миллиарда рублей. Стоимость самого дорогого пентхауса в столице на первичном рынке «Ленте.ру» раскрыли эксперты компании NF Group (ранее Knight Frank Russia).

Указанный объект расположен в жилом комплексе на стадии строительства «Царев Сад» на Софийской набережной, напротив Кремля. Площадь лота составляет 1,2 тысячи квадратных метров. Будущему покупателю будет доступен вид из окна на башни Кремля, а также «изысканная клубная атмосфера».

Второе место в рейтинге самых дорогих новых пентхаусов занял объект в жилом компексе Vesper Tverskaya, находящийся по адресу улица 1-я Тверская-Ямская, дом 2, метражом в 1,06 тысячи «квадрата». Застройщик попросил за элитный лот 3,202 миллиарда рублей.

Замкнул тройку пентхаус, находящийся в жилом комплексе Armani/Casa Moscow Residences в доме 19/11 на Старомонетном переулке. За 3,201 миллиарда рублей будущему владельцу достанется объект площадью 640,2 квадратных метра.

В октябре аналитики риелторской компании Kalinka Group назвали Якиманку районом Москвы с самым дорогим элитным жильем на вторичном рынке. По их данным, средняя цена квадратного метра элитной «вторички» там составила 1,275 миллиона рублей.

Полина Кислицына
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