В Южной Корее допустили изменение позиции Сеула по ядерному оружию

Министр объединения Южной Кореи Квон Ен Се не исключил появления ядерного оружия в стране

Власти Южной Кореи в настоящий момент не рассматривают возможность создания собственного ядерного оружия (ЯО) или возвращения в страну американского тактического ядерного оружия, однако они могут изменить свою позицию по данному вопросу. Такой сценарий развития событий допустил министр объединения Южной Кореи Квон Ен Се в интервью Yonhap.

Аргументируя свою точку зрения, собеседник агентства отметил, что если межкорейские отношения продолжат ухудшаться, а напряженность — расти, власти не смогут игнорировать ситуацию, при которой общественное мнение будет на стороне приобретения ЯО «в широком смысле». В этой связи министр отметил, что речь может идти как о создании собственного оружия, так и совместного использования ЯО или даже размещения американского тактического ЯО.

Рассуждая о текущей ситуации на полуострове, Квон Ен Се признался, что опасается того, что на фоне «провокаций» со стороны Северной Кореи мнение населения может измениться и люди перестанут поддерживать межкорейское соглашение о мерах по снижению напряженности в военной сфере.

Ранее в Минобороны Южной Кореи оценили возможность возвращения ядерного оружия в страну.