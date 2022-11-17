Мужчина протащил полицейского на двери машины в аэропорту Внуково и получил срок

В Москве дали 3,5 года мужчине, протащившему полицейского за машиной в аэропорту Внуково

В Москве 26-летнего Тимура Шеина осудили на 3,5 года за применение насилия в отношении полицейского в аэропорту Внуково. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщила представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

По данным следствия, утром 30 сентября 2021 года Шеин, сидя за рулем машины Skoda Octavia возле терминала D, заметил бегущего к нему знакомого — гражданина Республики Абхазия, которого должны были депортировать из России. За ним гнался инспектор отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции УМВД России по Костромской области.

Тогда водитель открыл переднюю дверь, дождался, пока в нее запрыгнет приятель, и начал движение. Полицейский, пытаясь остановить беглецов, схватился рукой за дверь машины, мешая ее закрыть, и потребовал остановиться. Шеин не послушал его и поехал к выезду из аэропорта, протащив стража порядка за собой по асфальту. В итоге тот получил тяжкие телесные повреждения.

Вскоре после инцидента следователи и сотрудники МВД установили личность фигуранта — он полностью признал вину. Его товарища депортировали из России.