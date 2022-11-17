Зеленский поручил заблокировать издание «Страна»

Президент Украины Зеленский в ответ на петицию поручил заблокировать издание «Страна»

Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрел петицию с требованием блокировки издания «Страна.ua» и поручил в ответ полностью ограничить доступ к нему. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что петицию направили секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексею Данилову с просьбой «рассмотреть поднятые в ней вопросы, принять необходимые меры реагирования и проинформировать инициатора о результатах».

Зеленский также напомнил, что СНБО дважды вводил санкции против основателей сайта издания «Страна.ua» и блокировал ресурсы, связанные с ним.

Петиция с требованием заблокировать «Страну» набрала более 25 тысяч голосов. Также автор обращения требовал, чтобы госорганы прекратили любое сотрудничество с изданием.

21 августа 2021 года Зеленский подписал указ СНБО о введении санкций против «Страны.ua» и главного редактора издания Игоря Гужвы. Домен портала был заблокирован в зоне .ua, однако сайт успели перенести на strana.news. Позднее главред заявил, что СМИ попало под санкции из-за альтернативной точки зрения на конфликт в Донбассе и личной неприязни Зеленского.