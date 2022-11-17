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11:32, 17 ноября 2022Забота о себе

Женщина узнала о смертельно опасном заболевании благодаря фото в социальной сети

NYP: жительница США узнала о раке благодаря фото в социальной сети

Кадр: @thebleepingteacher

Жительница Флориды, США, считает, что своевременно узнала о смертельно опасном заболевании кожи благодаря фотографии в социальной сети. Ее историю публикует New York Post (NYP).

40-летняя Дженнифер Пинейровиго рассказала, что однажды социальная сеть показала ей старый пост — ее снимок, сделанный в 2020 году. На снимке женщина заметила темное пятно под правым глазом и решила записаться на прием к дерматологу. «Меня осенило, что, возможно, это повод для беспокойства, поэтому я записалась к врачу», — вспоминает американка.

На приеме у Пинейровиго диагностировали базальноклеточную карциному — наиболее распространенный рак кожи, который возникает в клетках наружного слоя кожи. Пациентке сделали операцию по методу Моха, позволяющему удалить все раковые клетки, но при этом сохранить здоровые ткани.

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«После того как они сняли первые три слоя кожи, я начала немного волноваться, так как видела, какие повреждения остались после операции. Врач даже пришел и сказал, что мне понадобится помощь пластических хирургов, чтобы все исправить», — сказала женщина.

В итоге после удаления карциномы Пинейровиго пришлось сделать несколько операций, которые все равно не избавили ее от шрамов. Она маскирует их с помощью макияжа. Однако американка не унывает: она старается привыкнуть к новому лицу и полюбить его. По словам Дженнифер, она жалеет, что не использовала солнцезащитный крем и подвергала свою кожу повышенному риску.

«Моей самой большой ошибкой и, возможно, причиной рака кожи было то, что я не пользовалась солнцезащитным кремом, когда просто бегала по делам или выходила на улицу на несколько часов в жаркие дни», — заключила Пинейровиго.

Ранее сообщалось, что пользователь TikTok под ником @seattletechbro узнал о смертельно опасной болезни благодаря наблюдательности его подписчиков. Некоторые комментаторы заметили, что у мужчины набухшая щитовидная железа и написали ему об этом с призывами пойти к врачу и провериться на наличие рака.

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Евгения Черкасова
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