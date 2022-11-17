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13:33, 17 ноября 2022Экономика

«Газпром» изложил свою версию решения суда по спору с Финляндией

Суд обязал финскую Gasum выплатить «Газпрому» задолженность в размере более 300 млн евро

Фото: Anton Vaganov / Reuters

«Газпром» изложил свою версию решения арбитражного суда по спору с финской компанией Gasum, закупающей газ у его дочерней компании «Газпром экспорт». Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале российского концерна.

«Газпром» заявил, что трибунал признал указ президента России о переходе на оплату газа в рублях обстоятельством форс-мажора по контракту. «Таким образом трибунал подтвердил правомерность приостановки поставок природного газа в случае неосуществления покупателем оплаты в рублях», — подчеркнули в компании.

По информации концерна, суд также обязал Gasum выплатить «Газпром экспорту» задолженность в размере более 300 миллионов евро за поставки газа и в связи с неисполнением обязательства «бери или плати» (когда покупатель обязуется оплатить оговоренный объем товара вне зависимости от того, сколько он закупил на самом деле), а также проценты за просрочку оплаты.

Ранее финская Gasum заявила, что по решению арбитражного суда не должна оплачивать поставки российского газа в рублях. Компания добавила, что поставки природного газа из России в соответствии с долгосрочным контрактом в настоящее время продолжены не будут. Стороны должны продолжить двусторонние переговоры по урегулированию ситуации с поставками — этот тезис подтвердил и «Газпром».

Об отказе платить в соответствии с представленной Россией схемой финская компания Gasum заявила 17 мая. При этом она передала контракт с «Газпромом» в арбитражный суд. Ранее об отказе от исполнения условий Москвы по оплате газа рублями заявляли несколько европейских энергетических компаний. Из-за этого в апреле «Газпром» прекратил поставки в Польшу и Болгарию.

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Софья Ермакова
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