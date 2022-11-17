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20:15, 17 ноября 2022Силовые структуры

Двоих россиян из банды воров осудили за нападения на банкоматы и офисы банков

В Саратовской области экс-охранники получили длительные сроки за 30 нападений на банки

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Саратовский областной суд приговорил двоих участников банды воров — бывших охранников — к 15 и 17 годам колонии строгого режима за хищение денег и драгоценностей. Об этом в четверг, 17 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Бывших сотрудников охранных агентств признали виновными в преступлениях по статьям 158 («Кража»), 161 («Грабеж»), 162 («Разбой») УК РФ. Следствие и суд установили, что фигуранты пользовались своим знанием систем сигнализации и за 12 лет совершили более 30 нападений на офисы банков и банкоматы в Саратовской области и соседних регионах. Всего банде удалось выкрасть драгоценностей и денег на сумму 60 миллионов рублей. Также злоумышленники намеревались похитить 195 миллионов рублей, однако их деятельность в 2020 году была пресечена правоохранителями.

Ранее в отношении другого участника банды уголовное дело было выделено в отдельное производство — преступник заключил досудебное соглашение. В качестве наказания его приговорили к 10 годам лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 450 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Южно-Сахалинске задержали группу ночных грабителей, нападавших на прохожих.

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Илона Палей
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