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14:43, 17 ноября 2022Россия

Жительница Шебекино рассказала о жизни в городе при обстрелах

Жительница Шебекино Елена рассказала о покинувших город из-за обстрелов людях

Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Жительница города Шебекино Елена (имя изменено по просьбе собеседника) рассказала «Ленте.ру», что многие покинули город из-за обстрелов. Она поделилась, как проходит жизнь в городе.

Днем 17 ноября стало известно, что при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) российского города Шебекино пострадала девушка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

«Оповещения-предупреждения об обстрелах приходят через сотовых операторов. Люди боятся. Многие покинули свои дома и уехали: кто в пункты временного размещения, кто за свой личный счет переехал на ПМЖ в другой город. Часть знакомых в Москве и в Питере», — поделилась Елена.

Жительница города рассказала, что местные организации тоже закрываются и ликвидируются.

Страх, неопределенность, неуверенность в завтрашнем дне. Но, вопреки всему, с нами остается вера и надежда на то, что скоро все закончится

Еленажительница Шебекино

Елена сообщила, что местные чувствуют большую поддержку со стороны губернатора и главы администрации.

«Они всегда в эпицентре событий. Реагируют быстро, устраняют разрушения, оказывают моральную помощь нуждающимся», — добавила она.

Вечером 15 ноября стало известно, что Вооруженные силы Украины обстреляли город Шебекино в Белгородской области. В результате два человека погибли, еще трое — пострадали. Позднее скончалась в больнице одна из пострадавших — 80-летняя местная жительница. Таким образом, число погибших увеличилось до трех.

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Алена Шевченко
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