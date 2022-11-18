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18:08, 18 ноября 2022Россия

Россиянка устроила погоню за отказавшимся выпускать ее дочь водителем автобуса

В Хабаровске мать устроила погоню за водителем, отказавшимся выпускать из автобуса ее дочь

Фото: Администрация города Хабаровска

В Хабаровске водитель автобуса № 11 отказался выпускать школьницу из автобуса из-за неоплаченного проезда. Мужчина удерживал подростка в салоне и не прекращал движение транспорта, пока мать девочки не устроила погоню и не преградила ему путь, сообщает «КП».

Конфликт произошел из-за того, что при оплате школьницей проезда не сработал терминал — увидев, что карта неисправна, девочка предложила водителю перевести деньги через мобильный банк. Предложение разозлило мужчину, и он решил не выпускать подростка из автобуса.

После этого девочка позвонила матери и передала трубку водителю — он проигнорировал возмущение женщины и нецензурно ее обозвал, продолжая путь по маршруту. Тогда россиянка села в машину и поехала вызволять дочь.

В какой-то момент женщине удалось догнать транспорт — она перекрыла водителю выезд и побежала за девочкой. Забрав дочь, она захотела вернуться в машину за кошельком и оплатить проезд, но разъяренный мужчина выбежал из кабины и начал кричать. Он вырвал из рук женщины ключи от автомобиля, развернул автобус и уехал.

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«Хорошо, что у меня второй брелок был с собой, я села в машину и поехала за ним, чтобы забрать брелок, потому что выкинет, и где его искать потом? Так я ехала за ним, пыталась остановить, понятно, что надо было просто полицию вызвать, но он бы выкинул брелок и потом отнекивался, что не забирал», — объяснила мать девочки.

В процессе погони водитель и преследующая его женщина доехали до поста ГИБДД — когда машины остановились на светофоре, россиянка вбежала в автобус, потребовала терминал и оплатила проезд. После этого водитель обматерил женщину и швырнул украденные ключи ей в лоб.

Россиянка обратилась в полицию, после чего обидчик встретился с отцом девочки и попросил, чтобы тот убедил женщину забрать заявление. Мать подростка на просьбу не согласилась и отметила, что водитель даже не извинился за свой поступок. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее сообщалось, что кондуктор в Екатеринбурге избила подростка за то, что он не оплатил проезд в автобусе. Еще больше она разозлилась, когда школьник попытался снять происходящее на камеру.

7 марта 2021 года в России вступил в силу закон о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Закон касается детей, не достигших 16-летия.

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Варвара Родикова
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