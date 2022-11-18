В России анонсировали новые переговоры между Ираном и МАГАТЭ

Постпред России в Вене Ульянов: консультации между Ираном и МАГАТЭ пройдут до конца ноября

Новый раунд консультаций между МАГАТЭ и Ираном должен состояться в Тегеране до конца ноября. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в эфире телеканала «Россия 24».

«Как раз до конца месяца должен состояться очередной раунд консультаций между специалистами МАГАТЭ и иранской стороной​​​. В Тегеране предполагалось встретиться», — сообщил дипломат.

Российский дипломат выразил надежду, что эти планы останутся в силе.

Ранее стало известно, что власти Ирана согласились на визит в страну миссии МАГАТЭ для расследования происхождения частиц урана на объектах.

29 августа МАГАТЭ заявило, что Иран начал обогащать уран с помощью одного из трех каскадов модифицированных центрифуг IR-6, установленных на подземном объекте в Натанзе. В агентстве сочли, что на объекте начали использовать каскад из 174 машин для обогащения урана до пяти процентов.