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20:02, 18 ноября 2022Наука и техника

В Турции продлят срок службы истребителей F-16

Defense News: срок службы турецких истребителей F-16 с новой РЛС увеличат вдвое

Фото: Vincenzo Pinto / Reuters

Срок службы истребителей F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Турции увеличит вдвое в рамках программы модернизации самолетов, которые оснастят новой радиолокационной станцией (РЛС). Об этом пишет Defense News.

Отмечается, что срок службы модернизированных F-16 увеличат до 12 тысяч часов. Самолеты получат разработанные в рамках программы Ozgur радары с активной фазированной антенной решеткой (АФАР).

Также в рамках программы турецкие F-16 получат новый бортовой компьютер, новые дисплеи в кабине пилотов, систему идентификации «свой-чужой», а также инерциальную навигационную систему.

Новый радар получат беспилотники Bayraktar Akinci и 36 истребителей F-16 Block 30. Также новой РЛС оснастят перспективный истребитель пятого поколения TF-X.

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Ранее в ноябре Счетная палата США рассказала, что час полета F-16 обходится американским военным в 26,9 тысячи долларов.

В августе руководитель программы F-16 Центра управления жизненным циклом ВВС США Тим Бейли сообщил, что модернизированные F-16 могут продолжать полеты в 2040-х годах.

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Даниил Иринин
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