Врач назвала пять помогающих справиться с простудой продуктов

ETNT: врач-диетолог Гудсон посоветовала при простуде добавить в рацион финики и абрикосы

Зеленый чай и греческий йогурт помогут быстрее справиться с простудой, считает врач-диетолог Эми Гудсон. Она назвала пять наиболее эффективных продуктов для повышения иммунитета в материале для Eat This, Not That! (ETNT).

В первую очередь Гудсон обратила внимание на овощи и фрукты, которые содержат антиоксиданты, флавоноиды, антоцианы и каротиноиды, помогающие бороться со свободными радикалами. Именно они подрывают иммунную систему и делают организм более уязвимым. «Флавоноиды содержатся в таких продуктах, как ягоды, кейл, капуста и даже темный шоколад, антоцианы — в ягодах, винограде, гранатах и финиках, а каротиноиды — в оранжевых, желтых и красных продуктах, таких как летний сквош, тыква, манго и абрикосы», — перечислила диетолог.

Специалистка посоветовала добавить в рацион витамин С. Он, по ее словам, содержится не только в апельсинах и апельсиновом соке, но и в помидорах, томатном соке, красном болгарском перце, в клубнике и зеленых овощах, таких как шпинат и стручковая фасоль.

По мнению Гудсон, укреплению иммунитета способствует цинк. Для тех, кто ест мясо, источником минерала может стать постная говядина. Вегетарианцы и веганы могут получить цинк из бобовых, орехов, семян, молочных продуктов и даже темного шоколада. В список диетолога также вошел греческий йогурт. «Он содержит хорошие бактерии, которые помогают защитить пищеварительный тракт», — пояснила она.

В заключении врач порекомендовала запастись зеленым чаем в сезон простуд. В нем содержатся полифенолы — антиоксиданты, помогающие организму бороться с болезнью.

