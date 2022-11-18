Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:14, 18 ноября 2022Забота о себе

Врач назвала пять помогающих справиться с простудой продуктов

ETNT: врач-диетолог Гудсон посоветовала при простуде добавить в рацион финики и абрикосы

Фото: Shutterstock

Зеленый чай и греческий йогурт помогут быстрее справиться с простудой, считает врач-диетолог Эми Гудсон. Она назвала пять наиболее эффективных продуктов для повышения иммунитета в материале для Eat This, Not That! (ETNT).

В первую очередь Гудсон обратила внимание на овощи и фрукты, которые содержат антиоксиданты, флавоноиды, антоцианы и каротиноиды, помогающие бороться со свободными радикалами. Именно они подрывают иммунную систему и делают организм более уязвимым. «Флавоноиды содержатся в таких продуктах, как ягоды, кейл, капуста и даже темный шоколад, антоцианы — в ягодах, винограде, гранатах и финиках, а каротиноиды — в оранжевых, желтых и красных продуктах, таких как летний сквош, тыква, манго и абрикосы», — перечислила диетолог.

Специалистка посоветовала добавить в рацион витамин С. Он, по ее словам, содержится не только в апельсинах и апельсиновом соке, но и в помидорах, томатном соке, красном болгарском перце, в клубнике и зеленых овощах, таких как шпинат и стручковая фасоль.

Материалы по теме:
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим» Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
«Чем больше кулинарное раздолье, тем больше мы едим»Как еда меняет наше сознание, поведение и мешает худеть — рассказывает нейробиолог
10 января 2021
Зажрались Россияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
ЗажралисьРоссияне заплатят за нормальную еду. Будет дорого, но полезно
8 июня 2018

По мнению Гудсон, укреплению иммунитета способствует цинк. Для тех, кто ест мясо, источником минерала может стать постная говядина. Вегетарианцы и веганы могут получить цинк из бобовых, орехов, семян, молочных продуктов и даже темного шоколада. В список диетолога также вошел греческий йогурт. «Он содержит хорошие бактерии, которые помогают защитить пищеварительный тракт», — пояснила она.

В заключении врач порекомендовала запастись зеленым чаем в сезон простуд. В нем содержатся полифенолы — антиоксиданты, помогающие организму бороться с болезнью.

Ранее диетолог Анжелика Дюваль предостерегла от сочетания хурмы с некоторыми продуктами. По ее словам, хурму лучше всего употреблять отдельно от других продуктов для лучшего усвоения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
ЕС заморозил российские активы на 68 миллиардов евро
В Дагестане мужчина перепутал краснокнижных животных со своими козами и убил их
Китай заинтересовался сборкой машин в Калининграде
В России оценили уничтожение утилизировавших «Скальпели» цехов на Украине
Известный актер рассказал о покупке жилья в «дискотеку»
Тысячи автоматных патронов нашли на мусорке возле парка «Патриот» в Подмосковье
Редкую банкноту с портретом Сталина продали с аукциона за 1.9 миллиона рублей
В СПЧ предупредили о риске всеукраинской ненависти в России
Россиян предупредили о критически низком коллективном иммунитете к коронавирусу
Врач назвала пять помогающих справиться с простудой продуктов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.