Раскрыта дата объявления потолка цен на нефть из России

Reuters: страны G7 объявят уровень потолка цен на нефть из России 23 ноября

Страны G7 («Большой семерки») намерены объявить, на каком уровне они установят потолок цен на российскую нефть, 23 ноября, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В этот день запланирована встреча послов Евросоюза. Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке сообщит представителям ЕС предлагаемую предельную цену.

Один из источников, знакомый с ходом переговоров, усомнился в том, что страны G7 и ЕС огласят свое решение 23 ноября, так как неизвестно, сколько времени понадобится ЕС на его окончательное утверждение.

Как пишет Bloomberg, ранее западные страны обсуждали установление потолка цен в диапазоне от 40 до 60 долларами за баррель — уровень рассчитывался исходя из себестоимости добычи в России до 25 февраля. Два собеседника издания заявили, что предельная цена может быть выше 60 долларов за баррель.

Пока конкретика в связи с новыми ограничениями не ясна, и из-за неопределенности суда с российской нефтью столкнулись с риском остаться в море: страховщики опасаются, что покупатели начнут отказываться от грузов из России, вышедших в пункт назначения до 5 декабря. Параллельно объемы поставок в преддверии санкций возросли, и скачок, по-видимому, может отражать попытку успеть доставить нефть до введения новых запретов не только для европейских, но и для мировых покупателей.