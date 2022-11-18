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20:16, 18 ноября 2022Экономика

Раскрыта дата объявления потолка цен на нефть из России

Reuters: страны G7 объявят уровень потолка цен на нефть из России 23 ноября

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Страны G7 («Большой семерки») намерены объявить, на каком уровне они установят потолок цен на российскую нефть, 23 ноября, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

В этот день запланирована встреча послов Евросоюза. Ожидается, что администрация президента США Джо Байдена в частном порядке сообщит представителям ЕС предлагаемую предельную цену.

Один из источников, знакомый с ходом переговоров, усомнился в том, что страны G7 и ЕС огласят свое решение 23 ноября, так как неизвестно, сколько времени понадобится ЕС на его окончательное утверждение.

Как пишет Bloomberg, ранее западные страны обсуждали установление потолка цен в диапазоне от 40 до 60 долларами за баррель — уровень рассчитывался исходя из себестоимости добычи в России до 25 февраля. Два собеседника издания заявили, что предельная цена может быть выше 60 долларов за баррель.

Пока конкретика в связи с новыми ограничениями не ясна, и из-за неопределенности суда с российской нефтью столкнулись с риском остаться в море: страховщики опасаются, что покупатели начнут отказываться от грузов из России, вышедших в пункт назначения до 5 декабря. Параллельно объемы поставок в преддверии санкций возросли, и скачок, по-видимому, может отражать попытку успеть доставить нефть до введения новых запретов не только для европейских, но и для мировых покупателей.

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Софья Ермакова
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