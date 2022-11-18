По американской базе в Сирии нанесли ракетный удар

Американская военная база в Сирии Green Village подверглась ракетной атаке

Американская военная база в Сирии Green Village рядом с нефтяным месторождением Аль-Омар на юго-востоке страны подверглась ракетной атаке, сообщает центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Атака случилась вечером 17 ноября, в 21:30 по местному времени. Утверждается, что обошлось без пострадавших и разрушений. В американской армии расследуют инцидент.

Представитель CENTCOM Джо Буччино назвал атаку по базе, где находятся коалиционные силы и гражданские, «риском подорвать с трудом заработанную стабильность и безопасность в этом регионе Сирии».

Об атаке на эту базу сообщалось и в конце октября, тогда беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ее ракетами.

