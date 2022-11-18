Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:03, 18 ноября 2022Мир

По американской базе в Сирии нанесли ракетный удар

Американская военная база в Сирии Green Village подверглась ракетной атаке

Фото: Darko Bandic / AP

Американская военная база в Сирии Green Village рядом с нефтяным месторождением Аль-Омар на юго-востоке страны подверглась ракетной атаке, сообщает центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM).

Атака случилась вечером 17 ноября, в 21:30 по местному времени. Утверждается, что обошлось без пострадавших и разрушений. В американской армии расследуют инцидент.

Представитель CENTCOM Джо Буччино назвал атаку по базе, где находятся коалиционные силы и гражданские, «риском подорвать с трудом заработанную стабильность и безопасность в этом регионе Сирии».

Об атаке на эту базу сообщалось и в конце октября, тогда беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ее ракетами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Россия сорвала атаки ВСУ под Харьковом и Луганском
Ученый реконструировал рацион древних народов Ямала
Хабиб Нурмагомедов пропустит бой брата из-за проблем с визой
Житель Подмосковья убил младшего брата во время застолья
Звезда «Эйфории» вышла в свет в металлическом корсете с глубоким декольте
Предсказан рекордный дефицит одного металла
Остатки товаров IKEA в России выкупит популярный маркетплейс
Опубликована карта боевых действий на Украине на 18 ноября
C Ройзмана взыскали 565 тысяч рублей за несогласованную акцию в 2021 году
Издатели предупредили об изъятии до 50 процентов книг из-за закона об ЛГБТ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.