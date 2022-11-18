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06:16, 18 ноября 2022Экономика

Посол Киргизии назвала временными проблемы с обслуживанием карт «Мир»

Посол Киргизии в России: проблемы с обслуживанием карт «Мир» носят технический характер

Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Чрезвычайный и Полномочный посол Кыргызской Республики в России Гульнара-Клара Самат прокомментировала проблемы с обслуживанием карт «Мир» в ряде банков Киргизии. Ее слова приводит РИА Новости.

«Любые действия банков — это, в первую очередь, коммерческие вопросы. Это не политика, это техническая проблема», — заявила она в разговоре с агентством.

Дипломат также выразила мнение, что подобные вопросы носят временный характер. «Деловые круги проводят встречи друг с другом на техническом уровне постоянно, потому что это бизнес, они ищут любые возможности, чтобы финансовый кровоток происходил», — отметила Гульнара-Клара Самат.

В конце октября киргизский банк KICB отказался работать с картами российской платежной системы «Мир». Всего в республике, по последним данным, заявили о проблеме 22 банка.

В настоящее время карты «Мир» принимают в десяти странах: во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. При этом в некоторых из них россияне сталкиваются с трудностями при работе с платежной системой.

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Марина Совина
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