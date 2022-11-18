Россия назвала резолюцию МАГАТЭ по Украине непрофессиональной

Россия назвала резолюцию МАГАТЭ по ядерным объектам Украины непрофессионально составленной

Постпредство России в Вене назвало резолюцию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по действиям РФ на ядерных объектах на Украине непрофессионально составленной. Об этом дипмиссия написала в своем Twitter.

Дипломаты указали, что документ, принятый на заседании Совета управляющих МАГАТЭ, выходит за рамки мандата Агентства, а также содержит фактические ошибки по вопросам ядерной безопасности и гарантий на Украине. Также они предупредили, что принятая резолюция стала еще одним шагом к политизации работы МАГАТЭ.

Ранее МАГАТЭ призвало Россию покинуть Запорожскую АЭС. Как сообщили дипломатические источники, соответствующая резолюция была представлена Канадой и Финляндией.

Кроме того, МАГАТЭ объявило, что не нашло следов «грязной бомбы» на Украине. Отмечалось, что совет управляющих разделяет оценку генерального директора агентства Рафаэля Гросси, согласно которой, в трех местах на Украине не обнаружено незадекларированной ядерной деятельности.