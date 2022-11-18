Twitter временно закрыл офисы из-за массовых увольнений

Business Insider: Twitter временно закрыл офисы на фоне массовых увольнений сотрудников

Компания Twitter, которая с недавних пор принадлежит Илону Маску, закрыла свои офисы на фоне массовых увольнений. Это решение связано с опасением саботажа со стороны некоторых сотрудников, сообщает портал Business Insider.

По данным издания, всех сотрудников попросили покинуть офисы. Предположительно, вернуться на рабочие места они смогут в понедельник, 21 ноября. «Для того, чтобы обеспечить безопасность каждого работника, а также систем Twitter и данных пользователей наши офисы будут временно закрыты, проход по пропускам будет приостановлен», — говорится в письмах, разосланных компанией.

Отмечается, что подобные меры предпринимались и во время первой волны сокращений в компании после ее приобретения Маском.

Сотни сотрудников Twitter уволились после заявления нового владельца платформы о том, что в скором будущем социальная сеть станет «чрезвычайно хардкорной». Они решили уйти из компании, предпочтя трехмесячное пособие переработкам.

В конце октября Маск завершил сделку по покупке Twitter. Предприниматель объяснил решение о покупке желанием помочь человечеству. Он отметил, что считает важным для цивилизации существование одной цифровой платформы, где различные мнения могут обсуждаться в здоровой атмосфере. Вскоре бизнесмен уволил почти половину сотрудников компании и запретил оставшимся работать удаленно. Кроме того, он задумался от отмене бесплатного питания для работников.