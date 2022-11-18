Пелоси предрекли отсутствие политического будущего

Политолог Максимов: Пелоси не имеет политических перспектив из-за своей посредственности

Политолог Андрей Максимов предрек действующему спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отсутствие политического будущего. Его слова приводят «Известия».

По мнению эксперта, Пелоси является посредственным политиком из-за свой одержимости соперничеством с республиканцами, поскольку она ставит борьбу с ними выше интересов страны. «Она довольно долго была лидером демократического большинства в нижней палате конгресса. Еще при Трампе. Тогда она отметилась многократными попытками его импичмента», — напомнил Максимов.

В качестве еще одной причины отсутствия у спикера политических перспектив политолог назвал преклонный возраст Пелоси, которой на данный момент 84 года. Он также уточнил, что на своей прежней должности политик была четвертым человеком, который мог возглавить США в случае возникновения серьезного кризиса.

Ранее стало известно об отказе Пелоси от поста лидера фракции демократов в новой палате представителей США. При этом спикер подчеркнула, что не покинет нижнюю палату Конгресса и останется работать на нижестоящих должностях.