Пелоси предрекли отсутствие политического будущего
Политолог Андрей Максимов предрек действующему спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отсутствие политического будущего. Его слова приводят «Известия».
По мнению эксперта, Пелоси является посредственным политиком из-за свой одержимости соперничеством с республиканцами, поскольку она ставит борьбу с ними выше интересов страны. «Она довольно долго была лидером демократического большинства в нижней палате конгресса. Еще при Трампе. Тогда она отметилась многократными попытками его импичмента», — напомнил Максимов.
В качестве еще одной причины отсутствия у спикера политических перспектив политолог назвал преклонный возраст Пелоси, которой на данный момент 84 года. Он также уточнил, что на своей прежней должности политик была четвертым человеком, который мог возглавить США в случае возникновения серьезного кризиса.
Ранее стало известно об отказе Пелоси от поста лидера фракции демократов в новой палате представителей США. При этом спикер подчеркнула, что не покинет нижнюю палату Конгресса и останется работать на нижестоящих должностях.