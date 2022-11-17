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21:08, 17 ноября 2022Мир

Пелоси отказалась от поста лидера демократов в новой палате представителей США

CNN: Пелоси покинет пост лидера фракции демократов в палате представителей Конгресса США
Нэнси Пелоси

Нэнси Пелоси. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Действующий спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что отказалась от поста лидера фракции демократов, но останется работать в палате после формирования нового состава палаты. Об этом сообщает CNN.

«С огромной уверенностью в нашей фракции я не буду добиваться переизбрания в качестве лидера демократов в [приступающем к работе в январе] Конгрессе следующего созыва. Для меня пришло время, чтобы новое поколение вело за собой фракцию демократов, которую я столь глубоко уважаю. Я благодарна за то, что столь многие готовы взвалить на свои плечи эту колоссальную ответственность», — заявила она.

Также она добавила, что не покинет нижнюю палату Конгресса и останется работать на нижестоящих должностях.

Ранее президент США Джо Байден выразил надежду на то, что спикер палаты представителей Нэнси Пелоси сохранит свой пост несмотря на инцидент с нападением на ее мужа. Он также добавил, что прекрасно осознает, что «семья превыше всего».

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Виктория Кондратьева
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