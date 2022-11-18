США приняли решение о расстановке сил в Польше после ракетного инцидента

Пентагон: США не будут менять расстановку сил в Польше после инцидента с падением ракеты

Соединенные Штаты не планируют менять расстановку своих вооруженных сил в Польше после инцидента с падением ракеты. Об этом сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

Она отметила, что госсекретарь после встречи контактной группы по помощи Украине ясно дал понять, что США предложили Польше свою помощь в проведении расследования. «Что же касается расстановки сил и тому подобного, то никаких изменений касательно Польши не произошло», — заявила Сингх.

Вечером 15 ноября стало известно о падении двух ракет в районе польского села Пшеводув. По предварительным данным, ракеты упали на зерносушилку, в результате погибли два человека. Как рассказал президент Польши Анджей Дуда, ракеты могли быть выпущены силами ПВО Украины. Он также отметил, что представители Украины не смогут участвовать в расследовании ракетного инцидента, но им позволят ознакомиться с материалами дела.

Киев при этом обвинил в атаке Москву. В свою очередь, Минобороны России отвергло обвинения и заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы не наносилось. Финальные результаты расследования станут известны позже.