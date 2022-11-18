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15:45, 18 ноября 2022Культура

Экс-менеджера Ар Келли приговорили к 20 месяцам тюрьмы за преследование

Экс-менеджера Ар Келли приговорили к 20 месяцам тюрьмы за преследование жертвы насилия
Доннелл Расселл

Доннелл Расселл. Фото: Mary Altaffer / AP

Экс-менеджера американского певца Ар Келли Доннелла Расселла приговорили к 20 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает NME.

Мужчина признал свою вину в домогательствах и преследовании одной из жертвы насилия со стороны музыканта. Министерство юстиции предъявило ему обвинения в использовании телефонных звонков, электронных писем и текстовых сообщений для преследования жертвы. Утверждается, что Рассел также преследовал и мать женщины, пытаясь помешать ей выдвинуть обвинения против Келли.

Отмечается, что менеджер также угрожал, что опубликует откровенные фотографии жертвы, если та не отзовет свой иск против артиста. Все это происходило в период с ноября 2018 года по февраль 2020 года.

В июне Келли был приговорен к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Спустя пару месяцев суд присяжных признал 55-летнего Ар Келли виновным в создании детской порнографии и сексуальном насилии над несовершеннолетними.

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Марина Погосян
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