Экс-менеджера Ар Келли приговорили к 20 месяцам тюрьмы за преследование жертвы насилия

Экс-менеджера американского певца Ар Келли Доннелла Расселла приговорили к 20 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает NME.

Мужчина признал свою вину в домогательствах и преследовании одной из жертвы насилия со стороны музыканта. Министерство юстиции предъявило ему обвинения в использовании телефонных звонков, электронных писем и текстовых сообщений для преследования жертвы. Утверждается, что Рассел также преследовал и мать женщины, пытаясь помешать ей выдвинуть обвинения против Келли.

Отмечается, что менеджер также угрожал, что опубликует откровенные фотографии жертвы, если та не отзовет свой иск против артиста. Все это происходило в период с ноября 2018 года по февраль 2020 года.

В июне Келли был приговорен к 30 годам лишения свободы за торговлю людьми с целью сексуальной эксплуатации. Спустя пару месяцев суд присяжных признал 55-летнего Ар Келли виновным в создании детской порнографии и сексуальном насилии над несовершеннолетними.

