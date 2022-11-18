Лишивший земляка ноги россиянин получил шесть лет колонии

В Новом Уренгое мужчина получил шесть лет колонии, лишив земляка ноги выстрелом из ружья

В Новом Уренгое (ЯНАО) суд признал виновным местного жителя, который выстрелил из ружья в земляка и лишил его ноги. Об этом в пятницу, 18 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Мужчину приговорили к шести годам колонии общего режима и обязали выплатить 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за преступление по статьям 119 («Угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью») и 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вызвавшего значительную стойкую утрату общей трудоспособности») УК РФ.

Следствие и суд установили, что в апреле обвиненный направил охотничий карабин на потерпевшего и грозился его убить, а затем нанес земляку несколько ударов по голове и телу и выстрелил ему в ногу. Ранение вынудило врачей ампутировать мужчине голень на уровне верхней трети.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области задержали ревнивого мужчину, выстрелившего в сожителя бывшей жены.