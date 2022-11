Мужчина с топором и мечом пытался попасть в редакцию газеты New York Times в США

Вооруженный топором и мечом мужчина пытался ворваться в редакцию газеты New York Times (NYT), расположенную на Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что необычный посетитель хотел встретиться с сотрудниками политического отдела NYT. Охранники остановили его в вестибюле здания и попросили сдать опасные предметы. Они же задерживали мужчину до прибытия полицейских.

Стражи порядка доставили американца в больницу. Врачам предстоит определить его психическое состояние.

