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01:32, 18 ноября 2022Мир

Мужчина с топором и мечом пытался попасть в редакцию газеты New York Times в США

AP: мужчина с топором и мечом хотел попасть в редакцию газеты New York Times на Манхэттене

Фото: Emmanuele Contini / Globallookpress.com

Вооруженный топором и мечом мужчина пытался ворваться в редакцию газеты New York Times (NYT), расположенную на Манхэттене в Нью-Йорке. Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что необычный посетитель хотел встретиться с сотрудниками политического отдела NYT. Охранники остановили его в вестибюле здания и попросили сдать опасные предметы. Они же задерживали мужчину до прибытия полицейских.

Стражи порядка доставили американца в больницу. Врачам предстоит определить его психическое состояние.

Ранее стало известно, что виллу российского предпринимателя Олега Тинькова ограбили. Злоумышленники вынесли ценные вещи, стоимость которых составляет сотни тысяч евро.

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Екатерина Подвигина
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